Abbott firması obezite ilaçlarının satışını durdurdu

T24- İlaç firması Abbott, AB ülkelerinde ve Türkiye'de kullanımı kalp hastaları için riskli bulunan ''sibutramin'' içeren anti obezite ilaçlarının, Avrupa Birliğindeki pazarlama faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.

Abbott tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa İlaç Kurumuna bağlı (EMA) Beşeri Tıbbi Ürünler Komisyonu'nun (CHMP) geçtiğimiz hafta yaptığı oylama sonucunda ''Sibutramin' içeren tüm anti obezite ilaçlarının pazarlama ruhsatlarının askıya alınmasını önerme kararı aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''Abbott, CHMP'nin önerisine uyacak ve sibutramin içeren Abbott ilaçlarının tüm AB üyesi ülkelerdeki ve aynı zamanda Avrupa Ekonomik Alanı'na dahil olan İzlanda ve Norveç'teki pazarlama faaliyetlerini askıya alacak. Abbott; sibutramini Reductil, Meridia, Sibutral ve Ectiva marka adları altında üretmektedir.

Avrupa İlaç Kurumuna bağlı Beşeri Tıbbi Ürünler Komisyonu'nun öneri kararını takiben Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Reductil markası adı altında pazarlanmakta olan sibutraminin ruhsatının askıya alınmasına, eczane, ecza deposu ve hastane seviyesinde piyasadan toplatılmasına karar vermiştir. Abbott Türkiye, bu karara uygun bir şekilde gerekli çalışmaları hemen başlatmıştır."T