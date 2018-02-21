T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Abbas'tan Filistin için barış konferansı çağrısı

Filistin lideri Mahmud Abbas, BM'de yaptığı konuşmada Filistin sorununa çözüm için uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini istedi.

21 Şubat 2018 05:25

Filistin lideri Mahmud Abbas yeni bir Ortadoğu barış süreci başlatılması için 2018'in ortalarında uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında buldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seslenen Abbas, "komaya giren" İsrail ve Filistin arasındaki barış planının canlandırılmasını istedi.

Abbas konuşmasında Filistin sorununun çözümü için uluslararası bir mekanizma kurulmasının önemini vurguladı. Filistin lideri uluslararası konferansın Filistin'in BM üyeliğinin önünü açması gerektiğini de dile getirdi.

Abbas, konuşmasında İsrail'in "hukukun üstünde" davranmakla ve iki devletli çözüme kapıyı kapatmakla suçladı. Konuşmasının ardından salonu terk eden Abbas, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon tarafından eleştirildi.

Abbas'ı diyalogtan kaçmakla suçlayan Dannon, "Çözümün bir parçası olmadığını sözlerimizle ve eyleminizle açıkça gösterdiniz. Sorun sizsiniz" dedi.

Nikki Haley: Peşinizden koşacak değiliz

Öte yandan ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Abbas'a ABD'nin görüşmeye hazır olduklarını söyledi, ancak "peşinizden koşacak değiliz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından Filistinlilerin, ABD'nin bölgede barış için tarafsız bir arabulucu olduğuna dair endişeleri artmıştı.

ABD arabulucuğunda yürütülen İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmeleri 2014 yılında çıkmaza girmişti. Trump yönetiminin soruna çözüm için yeni bir barış planı üzerinde çalıştığı biliniyor.

AFP,NS/ÖA

@ Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FilistinMahmud AbbasOrtadoğuMilletler Güvenlik KonseyiAbbasAbbas Daimi Temsilcisi Danny DannonDannonHaley: PeşinizdenABD Büyükelçisi Nikki Haley Abbas ABDBaşkanı Donald Trump KudüsFilistinlilerin ABDDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24