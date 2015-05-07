Abbasağa Parkı'nda neler oluyor?

Gezi Parkı eylemleri sonrası ortaya çıkan park forumlarının en önemlilerinden birine ev sahipliği yapan Beşiktaş Abbasağa Parkı'na, bu sabah kepçe girdi. Spor aletlerinin bulunduğu bölgeye kışlık bahçe yapılması için parka giren kepçeye, mahalleliler büyük tepki gösterdi.

Yetkililer, Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın mahallenin talebi üzerine başlatıldığı iddia ederken, parkta yapılan çalışmaya tepki gösteren mahallelilerse bu iddiayı reddederek, böyle bir taleplerinin olmadığını söyledi.

Beşiktaş Abbasağa Parkı'nın üst tarafına kafe yapılması için başlatılan kazı çalışması, parkta toplanan kalabalık tarafından engellendi.

Oylama yapılacak

Yaşananlar üzerine, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da parka geldi. Beltaş'ın işleteceği kafe için mahalleliden talep geldiği iddiasını yenileyen Hazinedar'la, kafe yapımını istemediklerini dile getiren mahalle halkı arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik sonrasında Belediye Başkanı Hazinedar, halkın kararının sorulması için oylama yapılmasını önerdi. Kafenin yapılıp yapılmayacağına oylama sonrasında karar verileceği söylenirken, mahallelinin bir kısmı ise sandık güvenliği konusunda çekinceleri olduğunu belirterek seçim yapılmasını reddediyor.

Çalışmalar için getirilen kepçe, çevredekilerin tepkisi üzerine parktan çıkarıldı.