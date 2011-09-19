Abbas: Yolumuzdan dönmeyeceğiz

T24 - Filistin lideri Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'e devlet olarak katılma başvurusu yapmaları sonrasında halkını çok zor günler beklediğini söyledi.



Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Cuma günü sunulacak başvuru için New York'a yola çıkarken bir açıklama yaptı.



Abbas açıklamasında baskı altında olduklarını belirtti, ancak artık kimsenin kendilerini kararlarından döndüremeyeceğini söyledi.



"Gayretlerimiz üyelik talebi için; başka fikirleri tartışmayacağız." diyen Abbas, "BM'ye gitme kararı aldık, çünkü dolaylı olsun doğrudan olsun tüm müzakereler, İsrail'in inadı yüzünden sonuça varmadı" diye konuştu.



Ancak önde gelen ülkeler, BM zemininde gerilim yaşanmasını önlemek amacıyla son dakikada bir uzlaşma paketi hazırlayarak Filistinlileri girişimlerinden vazgeçirmek istiyor.



Pazar günü, ABD, Rusya, AB ve BM'den oluşan Orta Doğu Dörtlüsü temsilcileri Filistinlileri ikna etmek için bir çerçeve çizmeye çalıştı.



Öneriler arasında Yahudi yerleşimlerinde inşaatın dondurulması ve müzakereler için net hedefler konması bulunuyor.





ABD ve İsrail karşı



BM'de gözlemci statüsünde temsil edilen Filistin Özerk Yönetimi, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü de içerecek şekilde 1967 sınırları doğrultusunda devlet olarak tanınmak istiyor.

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, Filistin devletinin ancak doğrudan müzakereler sonucunda oluşturulabileceğini savunuyor.



Filistin yönetimi ise bu yaklaşımın yıllardır bir sonuç getirmediğini, ayrıca üyeliğin müzakereler önünde engel oluşturmayacağını belirtiyor.



Taraflar arasındaki görüşmeler bir yıl kadar önce kesilmişti.



Filistin lideri Abbas, ilk adımlarının Güvenlik Konseyi üyelerinden tam üyelik talep etmek olacağını söyledi.



Bu girişim başarılı olmazsa, BM Genel Kurulu'ndan üyelik statüsünün yükseltilmesi istenecek.



"Bu adımı atmaya karar verir vermez kıyamet koptu." diyen Abbas "Şu andan konuşmamı yapacağım ana dek tek bir seçenek var: O da Güvenlik Konseyi'ne gitmek" dedi.

"Sonrasını oturup kararlaştıracağız." diye konuştu.



ABD yetkilileri Güvenlik Konseyi nezdindeki girişimi engellemek için veto kullanacaklarını açıkladı.

Wall Street Journal gazetesi de bugünkü baskısında, Filistin devletini desteklerse ABD Kongresi'nin BM'ye finansmanı kesmesi fikrini gündeme getirdi.



Filistin yönetimi de gelir ve hizmetleri için büyük oranda uluslararası topluma bel bağlıyor.



İsrail dışişleri bakan yardımcısı Danny Ayalon, tanınma girişimlerinin gerilimi tırmandırabileceğini söyledi.



Ayalon bu şekilde Filistinlilerin halklarına karşı sorumluluklarından kaçtıklarını savundu.



Ayalon "Filistinlilerin tek taraflı devlet ilanı ya da bir BM kararı, işbirliği ve uzlaşma yerine gerilim ve çatışma ortamı lehinde tercih yapılması demektir; bence yıllarca esefle karşılanacaktır." dedi.

Bununla birlikte, Genel Kurul'da yapılacak bir oylamanın önem taşımayacağını da kaydetti.





BBC anketinde Filistin devletine destek



BBC için GlobeScan tarafından 19 ülkede yapılan bir anket ise Filistin devletinin tanınmasını destekleyenlerin, bu fikre karşı olanlardan fazla olduğunu gösteriyor.



BBC'nin düzenlediği ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u tanınma girişimini desteklerken, yüzde 21'lik kesim hükümetlerinin girişime karşı çıkması gerektiğini düşünüyor.



20,466 kişinin katıldığı ankette Filistinlilere en yüksek destek yüzde 90 ile Mısır'dan geldi.



Başvuru planına Türkiye'den yüzde 60 oranında destek, yüzde 19 oranında ret kararı çıktı.



ABD'lilerin yüzde 45'i Filistin'in tanınmasına destek verirken, ankete katılanların yüzde 36'sı karşı çıktı.







