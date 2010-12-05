Abbas, Türkiye'ye geliyor

T24 - Türkiye ve Yunanistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerine bugün başlayacak olan Abbas'ın, temasları sırasında iki ülke ile Filistin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve bölgesel konuları ele alacağı bildirildi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geliyor.

Abbas, salı gününe kadar sürecek temasları çerçevesinde bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Filistin lideri, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşecek.

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberinde, Türkiye ve Yunanistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerine bugün başlayacak olan Abbas'ın, temasları sırasında iki ülke ile Filistin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve bölgesel konuları ele alacağı bildirildi.

Wafa, Abbas'ın salı günü Ankara'dan Atina'ya geçeceğini belirtti.



