-ABBAS MÜZAKERELERE DEVAM EDECEK TEL AVİV (A.A) - 28.04.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile müzakerelere devam edeceğini söyledi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, "İsrail Barış İnisiyatifi"nden bir grup İsrailli konuğunu, Ramallah'taki Mukata karargahında ağırladı. Abbas, konukları ile El Fetih ve Hamas arasındaki ulusal uzlaşmaya yönelik anlaşmayı değerlendirirken, "Yeni hükümetin ve müzakerelerin birbirinden tümüyle farklı konular" olduğunu vurguladı. İsrail ile görüşmelerin 1993'ten beri devam ettiğini, "Yaser Arafat'ın İsrail devletini, dönemin Başbakanı İzak Rabin'in de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistinlilerin temsilcisi olarak tanıdığını" hatırlatan Abbas, "Biz bu müzakereleri FKÖ olarak sürdüreceğiz. Yeni hükümet ve barış müzakereleri farklı şeylerdir" dedi. Geçici Filistin hükümetinin görevinin seçimleri hazırlamak, Gazze'nin yeniden imarını sağlamak olduğunu belirten Abbas, siyasi konuların tamamen FKÖ'nün elinde olduğunu, hükümetin sorumluluğunda bulunmadığını anlattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin yönetiminin "ya İsrail'le ya da Hamas'la barışı seçmesi" yolundaki eleştirilerini de yanıtlayan Abbas, "Hamas da Filistin halkının bir parçası. Netanyahu ise bizim sadece bir partnerimiz. İkisi arasında bir seçim yapmak istemiyoruz" dedi. Abbas, Netanyahu'nun da "ya barış ya da yerleşimler" arasında bir seçim yapması gerektiğini belirterek, "Biz görüşme masasına dönmek için İsrail'e, yerleşimlerde inşaatların durdurulması çağrısını yaptık. Eğer İsrail Filistin topraklarından çekilirse, tüm Arap ülkeleri İsrail ile ilişkilerini normalleştirecek, bunu da İslam ülkeleri takip edecek" diye konuştu. Öte yandan, Hamas'ın üst düzey siyasi liderlerinden Mahmud Zahar da yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin İsrail'i tanımak veya barış müzakereleri yürütmek gibi bir niyeti bulunmadığını söyledi.