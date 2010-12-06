-ABBAS: KARDEŞİN KARDEŞE YAPTIĞI YARDIMLAR ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Türk halkının bize sunduğu yardımlar, şüphesiz ki bir kardeşin kardeşe yaptığı yardımlardır" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Filistinli öğrencilere 5 tır dolusu yardımın gönderildiği törende konuşan Abbas, Ankara'ya ve Türkiye'ye geldikleri her seferde "kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini" söyledi. Abbas, Türk halkının her zaman olduğu gibi "öncü rol oynayarak Filistin'deki kardeşlerinin yanına koştuğunu" belirterek, "Türk halkı daha önce de yardım gemileriyle, canları pahasına fedakarlıklarda bulunarak, yardımları Filistin halkına ulaştırmıştı" dedi. Türk halkının kararlı bir şekilde Filistinli kardeşlerine yardım ulaştırılması için hareket etmesinin, "Türk halkının inançlı bir şekilde bu yardımları sürdüreceğini gösterdiğini" belirten Abbas, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ve "yüce yardımlarını asla unutamayacakları" Türk Kızılayına teşekkür etti. Abbas, malzeme dolu bu tırların, Türk halkının yaptığı yardımların yeni bir adımı olduğunu belirterek, Cenin'de organize sanayi bölgesi inşa edilmesi gibi başka projeler de olduğunu, bu projelerin de kısa zamanda hayata geçirilmesini umduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan'la görüşmelerinde dile getirdikleri ve Başbakan'ın da "büyük bir heyecanla destek verdiği" bir başka projenin de Gazze'de su arıtma tesisi inşa edilmesi olduğunu ifade eden Abbas, Gazze'deki vatandaşların içme suyunun temin edilmesi için inşa edilecek bu tesisin önemini vurguladı. Mahmud Abbas, Filistin'in genelinin ve özellikle Gazze'nin kuraklıkla karşı karşıya bulunduğunu, ancak bu bölgede aynı zamanda su kirliliği olduğunu belirtti.