-ABBAS: İNŞAAT SÜRERSE MÜZAKERELER ZAMAN KAYBI OLUR PARİS (A.A) - 26.09.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in bu gece yarısı sona erecek, işgali altındaki Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim inşaatlarını durduran moratoryumu uzatmaması halinde, barış görüşmelerinin zaman kaybı olacağını söyledi. Paris'e resmi ziyarette bulunan Abbas, Fransa'daki Yahudi toplumunun önde gelen temsilcileriyle yaptığı görüşmeden sonra, ''Eğer İsrail yeni yerleşim inşaatlarını sürdürürse, barış süreci zaman kaybı anlamına gelir'' dedi. Abbas, yarın Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Başbakan François Fillon ile görüşecek. Abbas'ın sözcüsü, Filistin Devlet Başkanı'nın görüşmede, müzakerelerin sürmesi için yerleşimlerin durdurulması konusundaki moratoryumu uzatması amacıyla ABD'nin ve uluslararası düzeydeki İsrail'i ikna çabalarının son durumu hakkında Sarkozy'ye bilgi vereceğini belirtti. Aralarında Fransa'nın da bulunduğu birçok ülke, İsrail'e, Yahudi yerleşim bölgelerinde yeni inşaat yapılmaması konusunda bu gece yarısı sona erecek moratoryumu uzatması çağrısında bulundu.