-ABBAS HAMAS HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ TEL AVİV (A.A) - 26.03.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bir yılı aşkın süredir ilk kez bir Hamas heyetiyle bir araya geldi. Abbas'ın Ramallah'taki ikametgahında yapılan görüşmede, Hamas'ın Batı Şeria'daki üst düzey isimlerinden ve Filistin Parlamentosu Başkanı Dr. Aziz Duveyk, Nasreddin El Şair, Samir Ebu Eyşa, Abdülrahman Zeydan, Ayman Daragme ve Muhammed Ebu Tir yer aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre görüşmede Abbas, bir taraftan bölgedeki son gelişmelere dikkat çekerken, diğer taraftan da Filistinlilerin karşı karşıya bulunduğu zorluklarla mücadele etmeleri gerektiğine işaret etti. Abbas, bunların arasında en başta İsrail'in devam eden saldırganlıkları ile Gazze Şeridi'ne yönelttiği yeni saldırı tehditlerini gösterdi. Abbas, özellikle bir Filistin devletinin kurulması, BM'de resmen tanınma arayışları öncesinde belirledikleri eylül ayı hedefine atıfta bulunarak, İsrail'in tehditlerine karşı eline bir bahane verilmemesi için ateşkese uyulmasının ve Filistin davasının bugün karşısında bulunduğu zor durumun üstesinden gelinmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Abbas, "Filistinliler sınır olarak belirlediğimiz eylül ayı öncesinde birlik olmalıdırlar" diye konuştu. Filistin Devlet Başkanı, El Fetih ile Hamas arasındaki bölünme sona ermeden, Filistinliler arasında birlik sağlanmadan, Filistin halkının bağımsız devlet kurma ve barış emellerinin gerçekleşemeyeceğini de vurguladı. Batı Şeria'daki üst düzey Hamas liderlerinden Aziz Duveyk de görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, El Fetih ile Hamas arasında medya üzerinden yapılan savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Aziz Duveyk, Hamas'ın da memnuniyetle karşıladığı Abbas'ın Gazze Şeridi ziyareti üzerinde durduklarını ifade etti. Duveyk, birlik sürecinin Abbas'ın Gazze ziyareti ile başlayacağını ve ardından kendi yolunu bulacağını ifade etti. Duveyk, Abbas ile görüşmelerini samimi ve olumlu olarak nitelendirdi. El Fetih yetkililerinden Azzam El Ahmed de görüşmeyi olumlu olarak nitelendirdi, ancak "Şu an bile Başkan Abbas'ın ziyaretiyle ilgili Hamas tarafından atılmış tek bir adım bile yok" dedi. Azzam El Ahmed, geçen hafta hazırlıklar için Gazze'ye gitmesi öngörülen El Fetih delegasyonun ziyaretinin Hamas tarafından kabul edilmediğini belirtmişti. El Ahmed, yine da Gazze ziyareti ile ilgili kararlarından vazgeçmediklerini söyledi.