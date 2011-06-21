-ABBAS, GÜL, ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye çalışma ziyaretini 23-24 Haziran günleri gerçekleştirecek; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Abbas'ın, beraberinde bir heyetle çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi. Abbas'ın, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmelerde bulunması, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile bir araya gelmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ''Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Filistin ile ikili ilişkilerimiz gözden geçirilecek, ulusal uzlaşı sonrasında Filistin'deki durum ve Ortadoğu Barış Süreci başta olmak üzere, bölgemizdeki son gelişmeler hakkında eşgüdüm ve istişarelerde bulunulacaktır'' denildi.