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Dünya

Abbas bırakıyor mu?

Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin'deki başkanlık seçimlerine katılmayacak.

05 Kasım 2009 02:00

Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin'deki başkanlık seçimlerine katılmayacak. Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilileri, Abbas'ın 24 Ocak'taki seçimlerde aday olmayacağını söylediğini belirtiyor.

Gerekçe, İsrail'le Filistin yönetimi arasındaki barış görüşmelerinde yeterince ilerleme sağlanamaması.

Mahmud Abbas kararı doğrulamadı ancak Filistin liderinin bir açıklama yapması bekleniyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü icra komitesi üyelerinin hala Abbas'ı kararından vazgeçirmeye çalıştıkları belirtiliyor.

Abbas'ın bu kararı Hamas'la El Fetih arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden almak zorunda kaldığı da konuşulanlar arasında.

Seçimlerin ocaktan haziran ayına ertelenebileceği de iddia ediliyor.

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