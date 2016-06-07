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Kültür-Sanat

ABBA, 30 yıl sonra ilk kez beraber

Performansın video görüntüleri henüz yayınlanmazken, fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı

07 Haziran 2016 19:52

Ünlü pop grubu ABBA'nın dört üyesi İsveç'te özel bir partide, 30 yıl sonra ilk kez hazırlıksız bir araya gelip kitle karşısında şarkı söyledi.

Grubun erkek üyeleri ve şarkı sözü yazarları Bjorn Ulvaeus ile Benny Andersson'un ortak sanat çalışmalarının 50. yılı nedeniyle yaptığı kutlamada bir araya gelen ABBA üyeleri 'The Way Old Friends Do' şarkısını söyledi.

Gala sırasında şarkıya ilk başlayan grubun kadın üyeleri Agnetha Faltskog ile Anni-Frid Lyngstad oldu. Daha sonra Ulvaeus ile Andersson da onlara eşlik etti.

Performansın video görüntüleri henüz yayınlanmazken, dörtlünün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

400 milyon albüm

1974'te Eurovizyon Şarkı Yarışmasın'da birinciliği alan ABBA dünya çapında 400 milyon albüm sattı.

Grubun hit şarkılarını içeren ve Ulvaeus ile Andersson'un bestelediği Mamma Mia! müzikali 50 milyon kişi tarafından izlendi.

En başarılı dönemlerinde Ulvaeus ile Faltskog ve Lyngstad ile Andersson arasındaki evlilikler sona ermiş, fakat grup bu sorunların üstesinden gelmeyi başarmıştı.

Ancak 1983'te grup üyeleri çalışmalarına son verdiklerini açıkladı.

ABBA o günden beri yeniden bir araya gelmeleri yönündeki tekliflere direndi.

Hatta 2000 yılında 1 milyar dolarlık bir tur teklifini de reddettikleri söyleniyor.

Andersson bu konuda "120 konserden söz ediyorlar. Hayatımın 10 yılını götürür bu iş. Stresi büyük. Ayrıca insanları hayal kırıklığına uğratmak da var" demişti.

"Hayır demesi daha kolay geldi. Ve hepimiz de böyle düşündük."

2013'te BBC'ye konuşan Faltskog da grubu geçmişte bırakmak istediğini söylemiş, "Üzerinden çok zaman geçti, hepimiz yaşlanıyoruz ve herkesin farklı bir yaşamı var artık" demişti.

Ancak grup 2005'te Mamma Mia! müziaklinin ve yakın zamanda İsveç'te ABBA temalı restoranın açılışı gibi çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Pazar günkü kutlamanın ardından İsveç'te yayınlanan Expressen gazetesine demeç veren Lyngstad "Kesinlikle muhteşemdi. Duygusal anlar yaşandı" dedi.

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