ABB, Ankapark’a yapılan harcamayı kalem kalem açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve tartışmalara neden olan Ankapark projesine harcanan paranın miktarını ilk kez kalem kalem açıkladı. Belediyenin İsraf Sayfası olarak erişime açtığı listede Ankapark için yapılan harcamaların detayları yer aldı. 2012 ve 2018 yılları arasında yapılan ihalelerde Ankapark için belediyenin kasasından toplam 801 milyon 288 bin dolar çıktığı belirtildi.

Müzikli fıskiyeye 14 milyon 822 bin dolar

Proje kapsamında hayvanat bahçesi yenileme alanında kullanılması planlanan oyuncaklara harcanan miktar dikkat çekti. Farklı tarihlerde altı ayrı ihale ile satın alınan 70 kalem oyuncak için toplam 45 milyon 157 bin dolar ödeme yapıldı. Yine hayvanat bahçesi yenileme alanı için kullanılacak hayvan heykellerinin de hak ediş tutarı 1,3 milyon dolar olarak tespit edildi. Ankapark harcamalarında dikkat çeken diğer kalemlerden birisi de hız treni oldu. Hız treni eğlence üniteleri için 33 milyon 286 bin dolar ödeme yapılırken, 33 kalem aydınlatma malzemesi ve 202 metrelik müzikli görsel fıskiye için belediyenin kasasından 14 milyon 822 bin dolar çıktı.

Tanıtım filmine 3 milyon 152 bin dolar

En maliyetli kalemlerden birisi ise Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen, Hayvanat Bahçesi Teleferik Yapım işi oldu. Bugüne kadar hiç kullanılmayan teleferiğin belediyeye maliyeti 50.4 milyon doları buldu. Maliyetli işlerden biri de "Roller Coster ve Küçük Türkiye" projesi oldu. Proje kapsamında müteahhitlere ödenen paranın toplam miktarı 14 milyon 545 bin dolar oldu. Harcama kalemleri arasında tanıtım filmlerine ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre Temapark tanıtım filminin televizyonlarda yayınlanması için 3 milyon 152 bin dolar, 20 dakikalık 3 boyutlu Otorobot Stereoskopik Sinema Filmi için de 1 milyon 923 bin dolar harcandı. Lazerli oyun çadırının da belediyeye maliyeti 6 milyon 328 bin doları bulurken otorobot gösteri binası için de 6 milyon 166 bin dolar harcandı. Nuh'un Gemisi için de 698 bin dolar ödendi.

Dinozorlar için ayrıntılı tablo

Ankapark’ın en tartışmalı harcamalarının başında gelen dinozorlar için yapılan ihaleler, tabloda daha ayrıntılı şekilde yer aldı. 2013 yılında yapılan üç ayrı ihale kapsamında dinozorlar için toplam 7 milyon 923 bin dolar harcandı. Buna göre 91 kalem dinozor ve kamuflaj malzemeleri alım işi için 4 milyon 762 bin dolar, hareketli, dinozor, yapay ağaç ve banklar için 2 milyon 466 bin dolar, dinozor iskeletleri ve fosiller için de 694 bin dolar harcama yapıldı.

Önce haciz geldi, sonra kapandı

inşaatı 2013 yılında Melih Gökçek’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde tartışmalı bir şekilde başlamıştı. Danıştay’ın 2014 yılında parkın da içinde bulunduğu ana imar planı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerindeki inşaata devam edildi. İdare mahkemeleri, açılan davalarda imar planlarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararları verirken, Büyükşehir Belediyesi, küçük değişiklikler yaparak yeni imar planlarıyla inşaatı sürdürdü. 2018 yılında yapılan ihalede parkın işletmesini GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu 26 yıllığına aldı. Ankapark, daha sonra 2019 yılında ziyarete açıldı. Ancak işletmeci şirketin borçlarından dolayı 2019 yılının Eylül ayında parkta haciz işlemi yapıldı. Aralık ayında da parkın elektriği kesildi. Park, beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamaması nedeniyle 2020 yılının Şubat ayında kapandı.

Eray Görgülü

©Deutsche Welle Türkçe