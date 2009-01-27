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Yaşam

Abazoğlu tasarımlarını Paris'te tanıttı

Genç modacı Cengiz Abazoğlu, 2009 ilkbahar-yaz tasarımlarını Paris'te düzenlenen bir defileyle tanıttı.

27 Ocak 2009 02:00

Genç modacı Cengiz Abazoğlu, 2009 ilkbahar-yaz tasarımlarını Paris'te düzenlenen bir defileyle tanıttı.

Paris'in ünlü “George 5 Oteli”nde düzenlenen defileye, Parisli moda severler yoğun ilgili gösterdi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Osman Korutürk ve eşi Suzan Korutürk'ün de izlediği defilede, Abazoğlu'nu yakın dostları eski mankenler Deniz Akkaya ve Ebru Şallı da yalnız bırakmadı.

Cengiz Abazoğlu, defileden sonra basına yaptığı açıklamada, ilk defa modanın merkezi Paris'te bir defile düzenlemekten büyük heyecan duyduğunu belirterek, bundan sonra daha sık Paris'te defile düzenlemek istediğini söyledi.Buradaki ilk defilesi için büyük emek verdiğini kaydeden Abazoğlu, Temmuz ayında yine Paris'te bir defile düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

Abazoğlu'nun defilesinde, genelde mini ve tuvaletlerin yer aldığı gece elbiseleri ön plana çıktı.Yeşil, pembe ve mavinin farklı tonlarının seçildiği tasarımlarda, ipek ve saten kumaşların daha fazla kullanıldığı görüldü. Elbiselere, aksesuar olarak, parlak taşların üzerine işlendiği şık bileklikler eşlik etti.

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