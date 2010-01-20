Abant'ın samurları

T24-Abant Gölü'nde yaşayan su samurları uzun yılar sonra görüntülendi. Bolu Çevre ve Orman Müdürü Sezgin Akay, Abant'ta yaklaşık 30 su samuru yaşadığını söyledi.















Akay, su samurları için Abant'ta koruma sahası oluşturduklarını ifade ederek, "Abant Gölü'nün sol kısmında bulunan sazlık alanı su samurları için koruma sahası olarak belirledik. Geçtiğimiz yıllarda Abant çevresinde bulunan köylüler göl içerisinde su samuru gördüklerini söylemişlerdi, başka da gören olmamıştı. Biz Abant Gölü'nde yaklaşık 30 adet su samurunun yaşadığını düşünüyoruz" dedi.

Abant'ta yaşayan su samurları uzun yılların ardından ilk defa AA muhabirinin objektiflerine yakalandı. Abant'a gelen tatilciler de cep telefonları ile su samurlarının fotoğrafını çekti, görüntüsünü kaydetti.