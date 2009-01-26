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Abant Platformu Kuzey Irak'ta toplanacak

Onursal başkanlığını Fethullah Gülen'in yaptığı Abant Platformu, 15-16 Şubat’ta Kuzey Irak’ta toplanacak.

26 Ocak 2009 02:00

Onursal başkanlığını Fethullah Gülen’in yaptığı Abant Platformu, 15-16 Şubat’ta Kuzey Irak’ta toplanacak.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile Selahaddin Üniversitesi ve Mukriyani Enstitüsü’nün işbirliği ile düzenlenen iki günlük konferansın açılışını, Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani yapacak.

"Türkiye ile Kürdistan Bölge Yönetimi İlişkileri - Ortadoğu’nun Geleceği" başlıklı konferansa Türkiye’den Prof. Mete Tunçay, Prof. Mehmet Altan, Prof. Eser Karakaş başta olmak üzere yüze yakın gazeteci ve akademisyen katılacak. Konferansın düzenleme kurulunda yer alan Altan Tan, Abant Platformu’nun Erbil’de yapacağı konferansın amacının, Kuzey Irak Kürt yönetimi ile Türkiye’nin ilişkilerini normalleştirmek olduğunu belirterek, yaşanan gerginliklerin kimseye faydası olmadığını söyledi.

Konferansın açılışını Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin yapacağını hatırlatan Altan Tan, Irak Cumhurbaşkanı Celál Talabani ile Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin de davetli olduğunu ifade etti. Gülen cemaatinin Erbil, Süleymaniye ve Kerkük’te anaokulu, ilk ve ortaöğretim düzeyinde 11 okulu bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ise Erbil’de Işık Üniversitesi açılmıştı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, bir süredir Kürt sorununun çözümü üzerinde çalışıyor.

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