T24 LogoT24 Logo
Çevre

Abant Gölü yeşile döndü!

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün 4'te 1'inin nilüferlerle kaplanması yörede endişe yaratıyor.

01 Eylül 2008 03:00

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün 4'te 1'inin nilüferlerle kaplanması yörede endişe yaratıyor.

İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Külköylüoğlu, hızla artan nilüferlerin yapraklarının güneş ışığının gölün sığ kısımlara girmesini engelleyerek buradaki canlıların yaşamını tehdit ettiğini ifade etti.

Üniversitenin 125 hektarlık gölün çevresinde 5 yıldır sürdürdüğü araştırmalar sonucunda, bölgede bin 220 çeşit canlının yaşadığı tespit edildi. Bunlardan 70-80'i dünyada sadece Abant'ta bulunan endemik türler. 'Abant Alası' olarak bilinen balık türü de sadece burada yaşıyor. Gölün yüzeyinde kimyasal, fiziksel değişimler saptandığını belirten Doç. Dr. Külköylüoğlu, yakın zamanda göldeki mavi rengin kaybolacağını iddia etti.

Külköylüoğlu, “Otel ve çay bahçelerinin yoğunlaştığı bölgede kıyı şeridinde kirlilik artıyor. Buna bağlı olarak nilüferler çoğalıyor. Böyle devam ederse yakın zamanda Abant Gölü'nden çevreye kötü, kokular yayılmaya başlayacak ve gölde kötü görüntüler oluşacak” dedi.

Çözüm yolunun ilk etapta göle boşalan kirli su atıklarının engellenmesi gerektiğini kaydeden Külköylüoğlu, “Gölün doğal dengesinin korunması için kirletilmemesi gerek. Bunun için göle akan kirli suların bir an önce göle kesilmesi gerek. Aksi takdirde nilüferler hızlı bir şekilde çoğalmaya devam edecek ve gölü tehdit eder duruma gelecek” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24