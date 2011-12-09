-AB zirvesinden Türkiye'ye uyarı BRÜKSEL (A.A) - 09.12.2011 - AB devlet ve hükümet başkanları, Türkiye'nin 2012'nin ikinci yarısında Kıbrıs Rum kesiminin AB dönem başkanlığıyla ilişkileri donduracağı açıklamasına cevap verdi. Zirve kararlarında AB dışişleri bakanlarının 5 Aralık'ta aldıkları genişleme kararları hatırlatılarak, ''Türk açıklamaları ve tehditleriyle ilgili AB zirvesi derin endişesini dile getirir ve AB anlaşmalarına dayalı kurumsal nitelikteki dönem başkanlığına tam saygı çağrısı yapar'' denildi. AB dışişleri bakanlarının Türkiye kararlarında, AB Komisyonu tarafından sunulan taslak metinde olmamasına rağmen Türkiye'nin Kıbrıs Rum kesiminin dönem başkanlığında ilişkileri dondurma kararına cevap verilirken, Akdeniz'deki sondaj kavgasında Rumların tezleri benimsenmişti. Kararlarda ''Türkiye'nin 2012 yılının ikinci yarısında (Kıbrıs Rum kesiminin üstleneceği) AB dönem başkanlığıyla ilişkileri donduracağını açıklamasından üzüntü duyuyoruz ve dönem başkanlığının AB anayasasından kaynaklandığının altını çiziyoruz'' ifadesine yer verilmişti. Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlı sondaj faaliyetlerinden kaynaklanan anlaşmazlıkta üyesine destek veren AB, Ankara'ya ''bir üye ülkeye karşı her türlü tehdit ve eylemden ya da sürtüşme ve eylem doğuracak hareketlerden kaçınması'' çağrısında bulunmuştu. AB zirvesi, dışişleri bakanlarının aldığı genişleme kararlarını normalde sadece not etmekle yetiniyordu.