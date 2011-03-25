-AB ZİRVESİNDE UZLAŞMA BRÜKSEL (A.A) - 25.03.2011 - Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) 400 milyar avroluk büyüklüğünün tamamının Haziran ayı itibariyle borçlanmaya kullanılması konusunda anlaştı. Fonun, mevcut borç verme kapasitesi 250 milyar avro seviyesinde bulunuyor. Zirveye, Portekiz'in yaşadığı politik krize ilişkin kaygılar damgasını vurdu. Portekiz Parlamentosunda yeni tasarruf önlemleri kabul edilmeyince Başbakan Jose Socrates, çarşamba günü görevinden ayrıldı. Başbakanlık görevinden ayrılmasına karşın Socrates, iki günlük AB Liderler Zirvesi'ne katıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel önderliğindeki AB Liderleri, Portekiz'in, yardım paketi konusunda müzakere yürütmek istiyorsa, harcamalarda büyük tasarrufa gitmesi gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda Avro Grubu Başkanı da olan Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Portekiz'in yardıma ihtiyaç duyduğunu, bu yardımın 75 milyar avro olmasının ''yerinde'' olacağını, ancak yardımın sadece ''sıkı koşullar altında'' verilebileceğini ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, zirveden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Socrates'in önerdiği tasarruf önlemlerinin kabul edilmesinin Portekiz için elzem olduğunu söyledi. Üst düzey Avro Bölgesi yetkilileri, Portekiz'in, AB'den ve IMF'den 60-80 milyar avro kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirtiyorlar. Söz konusu yardıma ilişkin henüz görüşmeler başlamazken, bunun yeni hükümetin oluşmasına kadar mümkün olamayacağı ifade ediliyor. Öte yandan, herhangi bir yardım talebinin Portekiz parlamentosunda onaylanmasını gerekiyor ve çoğunluk, yardım isteğine karşı durumda bulunuyor.