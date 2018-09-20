AB zirvesinde mülteci meselesine çözüm aranıyor

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını Avusturya'nın Salzburg kentinde buluşturan iki günlük zirve başladı. Mülteci meselesi ve Brexit zirvenin gündemindeki en önemli konuları oluşturuyor.

Zirvenin ilk gününde akşam yemeği için bir araya gelen liderlerin gündemindeki konunun mülteci meselesi olduğu belirtildi. Mültecilere yönelik siyasette, AB içinde henüz ortak bir çizgi bulunmuyor. Ancak, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zirve başlamandan önce yaptığı açıklamada, Avrupa'ya gelen sığınmacıların üye ülkelere dağılımı konusunda izlenen tutumun değişebileceğine dair mesajlar verdi. Juncker, sığınmacıları kabul edemeyen veya kabul etmek istemeyen ülkelerin mali destek gibi başka konularda "dayanışma gösterebileceğini" belirtti.

Sığınmacıların Avrupa içinde dağılımı üye ülkeler arasında tartışma yaratıyor. Macaristan, Çekya, Polonya gibi ülkeler sığınmacıları kabul etmek istemiyor. İtalya ise Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların diğer ülkeler tarafından da kabul edilmesi konusunda diretiyor.

Gelen sığınmacıların Avrupa ülkelerine dağılımı konusunda ısrar eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ise zirve öncesindeki açıklamalarında bu konuya değinmedi. Ancak Merkel, mülteci meselesinin çözümünde AB ile Afrika arasındaki işbirliğinin artırılması planlarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Brexit müzakereleri

Akşam yemeğinin sonunda İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit müzakerelerine dair görüşlerini aktaracağı belirtildi. Ancak zirvenin ikinci önemli gündem maddesi olan Brexit'in yarın ele alınması bekleniyor. May, Brexit müzakerelerinin başarıyla sonuçlanması için AB'nin izlediği tutumda esneklik göstermesini istiyor. May, AB ve İngiltere arasındaki serbest ticaret bölgesinin sadece ürünleri kapsaması gerektiğini savunuyor. Bunun yanı sıra İngiltere'ye ait Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır sorun yaratan konular arasında bulunuyor. AB ise İngiltere ile eğer uzlaşma sağlanmazsa, "ara bir çözüm” bulunabileceğini savunuyor.

AB zirvesinin ikinci gününde ele alınması planlanan konular arasında, AB'nin sınır koruma teşkilatı Frontex'in genişletilmesi planları da bulunuyor.

AFP,dpa/JD,EC

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