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Dünya
Deutsche Welle

AB zirvesinde enerji politikası görüşülecek

AB liderleri enerji ve ekonomi politikalarını görüşmek üzere bir araya geliyor.

18 Aralık 2015 10:12


Brüksel'deki Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ikinci gününde ortak enerji politikası görüşülecek.

Görüşmede, Rusya ile Almanya arasındaki tartışmalı doğalgaz nakil boru hattının da ele alınması bekleniyor.

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya'dan yapılan doğalgaz ithalatına bağımlılığı azaltma hedefine ters düştüğü gerekçesiyle 2'inci Kuzey Akımı projesine karşı çıkıyor.

Zirve gündeminde ayrıca ekonomi ve para birliğinin geleceği de bulunuyor.

Bankalar birliği kurma önerisinin ele alınacağı görüşmelerde Almanya tarafından ret edilen ortak mevduat sigortasının da tartışılacağı tahmin ediliyor.

Rusya'ya yaptırımlar uzuyor

AB ülkeleri daimi temsilcileri arasındaki buluşmada ise Rusya'ya uygulanan yaptırımların uzatılması karara bağlanacak.

Minsk mutabakatı yerine getirilmediği için yaptırımların altı ay daha uzatılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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