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Dünya

AB zirvesi Euro bölgesi krizine odaklanacak

27 Avrupa Birliği ülkesinin devlet ve hükümet başkanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor

18 Ekim 2012 11:49

Avrupa Birliği liderleri Brüksel'de Euro bölgesi krizi etrafındaki meselelere odaklanacakları iki günlük bir zirveye hazırlanıyor.

Euro’ya yeniden güven kazanma sürecinin temel unsurlarından biri olarak görülen Euro bölgesi bankacılık sendikası gündemin en önemli maddesini oluşturuyor.

Zirvenin başlamasına kısa süre kala Almanya, AB ülkelerini daha fazla ekonomik hakimiyet konusunda düşünmeye çağırıyor.

Bu arada Avrupa börk krizinin merkezinde bulunan Yunanistan’da yeni bir genel grev hazırlığı var.
İki sene önce ülkede borç krizi başladığından bu yana gerçekleştirilecek 20. grev olacak.
Brüksel’de gerçekleşecek görüşmelerde aynı zamanda bankacılığın denetlenmesi, daha sıkı hesap denetimi ve bankaların kurtarma fonlarından doğrudan sermaye düzenlemelerinin daha sıkı biçimde yenilenmesi.

Zirve, Avrupa borsalarının daha önceki toplantılara nazaran daha sakin olduğu bir döneme denk geliyor. (BBC Türkçe)

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