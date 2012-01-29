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Dünya

AB, Yunanistan'dan toplu terhis istedi

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcileri, Yunanistan’a...

29 Ocak 2012 02:00

T24 - Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcileri, Yunanistan’a 130 milyar euro tutarındaki ikinci yardım dilimi karşılığında Yunan silahlı kuvvetlerinde toplu terhislerin de bulunduğu bir dizi öneride bulundu.


Öneriler, Yunanistan’da şok etkisi yarattı

Yeni kredi anlaşmasının imzalanması için AB, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'nin, Başbakan Lukas Papadimos'tan, Yunan silahlı kuvvetlerinde zırhlı birlikler, uçaksavar silah sistemleri ve özel birliklerde görevli sözleşmeli paralı askerlerin topluca ordudan çıkarılmalarını istediği açıklandı. Harp okulları ile polis okullarına alınan öğrencilerin sayısının da azaltılmasını içeren öneriler Yunanistan bakanlar kuruluna iletildi. Yunanistan hükümetin 10 sayfalık metin halinde iletildiği talepler arasında sunduğu talepleri arasında Harp okulları ile polis okullarına alınan öğrencilerin sayısının da azaltılması da bulunuyor. Ayrıca Haziran ayına kadar devlete ait 2-3 büyük şirketin özelleştirilmesi, vergi kaçakçılığının önlenmesi, savunma ve sağlık alanlarındaki harcamaların kesintisi ile birçok devlet dairesinin birleştirilmesi, kademeli olarak 2015 yılına kadar 150 bin memurun işine son verilmesi, emekli sandıklarının tek çatı altında toplanması da bulunuyor.



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