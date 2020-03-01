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AB, Yunanistan’ın talebi üzerine Türkiye sınırına ilave 'koruma gücü' ve teknik ekipman yolluyor

01 Mart 2020 16:50

Türkiye'nin, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, ülkeyi terk etmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını duyurmasının ardından sınırdaki hareketlilik devam ediyor.

Euronews'in haberine göre; Atina’nın talebi üzerine Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) Yunanistan’a sınır 'korumu gücü' ve teknik ekipman yolluyor. AB ajansı sözcüsü, Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de ‘yüksek’ seviyesine çıkardı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün (1 Mart) yaptığı açıklamada son birkaç gün içerisinde Avrupa’ya gitmek üzere Türkiye’den ayrılan mülteci sayısının 80.888 olduğunu açıklamıştı.  

TIKLAYIN - Yunanistan, Türkiye'nin sınır kararının görüşülmesi için AB Dış Politika Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı

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