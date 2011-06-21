-AB YUNANİSTAN İÇİN KESEYİ AÇACAK BRÜKSEL (A.A) - 21.06.2011 - AB Komisyonu, ağır borç krizindeki Yunanistan'ı AB fonlarıyla kurtarmak için harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, düzenlediği basın toplantısında ''Yunanistan'ın önemli miktarda AB parasına erişim potansiyeli var. Bu fonları daha çok nerede gerekiyorsa oralarda yoğunlaştırmalıyız. (Yunanistan'a AB fonlarını) vadesinden önce ödemek ve hızlandırmak için yollar bulmalıyız'' dedi. Barroso, ''Yunan dostlarımıza ve ortaklarımıza (krizden) çıkış yolunun zor olsa da yolun sonunda umut ve çözümler bulunduğunu göstermemiz önemli'' şekline konuştu. AB Komisyonu, 2013 sonuna kadar AB ortak bütçesinden Yunanistan'a ayrılan 20,4 milyar avroyu erken ödeyerek Atina'nın finansman ihtiyacını hafifletmeyi hedefliyor. Barroso'nun bu konuda harekete geçmek için 23-24 Haziran'da Brüksel'de toplanacak AB liderlerinden yetki isteyeceği belirtiliyor. Yıllardır AB fonlarından en çok faydalanan ülke olan Yunanistan'ın AB'den net kazancı 2007 yılında 5,4 milyar avro ve 2008 yılında 6,2 milyar avro düzeyindeyken bu rakam 2009 yılında 3 milyar avroya gerilemişti. Bununla birlikte Yunanistan'ın AB'ye üye olduğu 1981 yılından bu yana ortak bütçeden aldığı nominal para 90 milyar avroyu aştı. Başka bir ifadeyle son 30 yılda AB her bir Yunanlıya faizi hariç 8 bin avro ödemiş oldu. Lüksemburg'da dün toplanan Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, Yunanistan'ın iflastan kurtulabilmek için acil ihtiyaç duyduğu 12 milyar avroluk kredi diliminin serbest bırakılmasını erteleyerek öncelikle 50 milyar avroluk özelleştirme ve 28 milyar avroluk bütçe kesintisi öngören ekonomik tedbirlerin Yunan parlamentosunda onaylanmasını istemişti.