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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması: Aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz

29 Mart 2021 23:20

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile Gümrük Birliği'nden göçe kadar ortak çıkar alanlarında çalışma kararı çıktığını hatırlatarak "Daha yapıcı bir tavır elde etmek ve bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

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