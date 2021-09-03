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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, Afganistan'da yeni hükümetle çalışabilir; bu Taliban'ı resmi olarak tanımak anlamına gelmiyor

orrell,  Afganistan’ın başka ülkeler için terör tehlikesi merkezine dönmemesi gerektiğini de vurguladı

03 Eylül 2021 14:11

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB’nin sıkı güvenlik şartlarının sağlanması koşuluyla Taliban’la çalışılabileceğini ancak bunun militan grubu “resmi olarak tanımak” anlamına gelmediğini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, basın toplantısında konuşan Borrell “Afgan nüfusuna destek olmak için Afganistan’daki yeni hükümetle çalışmamız gerekecek, bu tanımak anlamına gelmiyor. Bu operasyonel bir çalışma” dedi.

Borrell, bahsettiği “çalışma” seviyesinin yeni hükümetin atacağı adımlara göre artabileceğini söyledi. Borrell,  Afganistan’ın başka ülkelere terör tehlikesi yaratanlar için bir merkeze dönmemesi gerektiğini de vurguladı. 

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