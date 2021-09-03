AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, Afganistan'da yeni hükümetle çalışabilir; bu Taliban'ı resmi olarak tanımak anlamına gelmiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB’nin sıkı güvenlik şartlarının sağlanması koşuluyla Taliban’la çalışılabileceğini ancak bunun militan grubu “resmi olarak tanımak” anlamına gelmediğini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, basın toplantısında konuşan Borrell “Afgan nüfusuna destek olmak için Afganistan’daki yeni hükümetle çalışmamız gerekecek, bu tanımak anlamına gelmiyor. Bu operasyonel bir çalışma” dedi.

Borrell, bahsettiği “çalışma” seviyesinin yeni hükümetin atacağı adımlara göre artabileceğini söyledi. Borrell, Afganistan’ın başka ülkelere terör tehlikesi yaratanlar için bir merkeze dönmemesi gerektiğini de vurguladı.