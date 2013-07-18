AB Yüksek Temsilcisi Ashton Mısır'a gitti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da askeri darbeye yol açan 30 Haziran gösterilerilerinin en büyük destekçilerinden Temerrüd (İsyan) Hareketi ve görevden uzaklaştırılan Muhammed Mursi dönemindeki Hişam Kandil hükümeti temsilcileri ile bir araya geldi.

Ashton, Temerrüd Hareketi'nin kurucusu Mahmud Bedir ve siyasi iletişim sorumlusu Muhammed Abdulaziz ile görüştü.

Temerrüd Hareketi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başkent Kahire'deki bir otelde gerçekleşen görüşmede, Hareket temsilcilerinin Ashton'a "30 Haziran'da ve sonrasında Mısır'da olanların iddia edildiği gibi askeri darbe olmadığını söylediği" belirtildi.

Öte yandan Ashton, aynı otelde Hişam Kandil hükümetinden temsilciler ile de bir araya geldi. Ashton, Kandil hükümetinde görev yapan eski Yerel Kalkınma Bakanı Muhammed Ali Beşir, eski İşbirliği ve Planlama Bakanı Ahmed Muhammed Amr Derrac ve bazı İhvan liderleri ile görüştü.

Eski İşbirliği ve Planlama Bakanı Derrac, görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada, herhangi bir taleple burada bulunmadıklarını, görüşme talebinin Ashton'dan geldiğini söyledi.

Derrac, Ashton ile görüşmedeki hedeflerinin "konumlarını açıklamak" olduğunu belirterek, Mısır'daki meselenin kişi veya parti meselesi olmayıp ülkede demokratik bir gelecek sağlanması meselesi olduğunu ifade etti.

Sokkalarda darbe karşıtı gösteri yapan kişilerin sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Derrac, Mısır'da askeri darbenin devam etmesinin zor olduğunu belirtti.

İhvan Sözcüsü Muhammed Baltaci yaptığı açıklamada, Kandil ve Bişr'in Ashton ile görüşmesinin "Darbeye Hayır ve Meşruiyeti Desteklemek İçin Ulusal İttifak"ın onayıyla geçekleştiğini ve ülkede ulusal barışın sağlanması için meşruiyetin tekrar dönmesinin şart olduğunun bildirildiğini söyledi.

Baltaci, görüşmede mesajların iletildiğini ifade ederek, askeri darbeyi reddetmeyen Avrupa Birliği'ni kınamak, Müslüman Kardeşler yöneticilerine karşı yürütülen keyfi uygulamaların açıklığa kavuşturulması, askeri darbenin kesin olarak reddedildiğinin bilinmesi, darbe üzerine inşa edilen tüm uygulamaların iptal edilmesi ve meşruiyetin tekrar dönmesinin vurgulanması mesajlarının iletildiğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Ashton, Kahire ziyareti çerçevesinde, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Baradai'nin ardından, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştü.