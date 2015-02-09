AB yeni yaptırımları erteledi



Avrupa Birliği, Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile bazı Rus politikacılara yönelik yeni ekonomik yaptırım planlarını bir haftalığına rafa kaldırdı. Kararla ilgili olarak Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan açıklamada, çarşamba günü Minsk’te gerçekleşmesi planlanan zirveye atıfta bulunularak, ‚şu an yürütülen diplomatik çabalara destek olunmak istendiği‘ ifade edildi. Açıklamada, Birlik'in aksi bir karar almaması durumunda yaptırımların 16 Şubat Pazartesi günü yürürlüğe gireceği de vurgulandı. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, yaptırımların Rus ve Ukraynalı 19 kişinin yanı sıra, 9 şirket ve örgütü kapsaması öngörülüyor.Yaptırımlar arasında Avrupa Birliği'ne seyahat yasağı ve banka hesaplarının dondurulması bulunuyor.

Gözler Minsk Zirvesi'nde

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Minsk Zirvesi’nin gerçekleşmesinin şu an için kesinlik kazanmadığını dile getirdi. Brüksel’de, Avrupa Birliği’ne üye ülke dışişleri bakanları toplantısında konuşan Steinmeier, söz konusu zirvenin yapılabilmesi için yoğun bir çalışma gerektiğini ve Almanya ile müttefiklerinin şu anda en yüksek enerji ile bu çaba içerisinde olduklarını dile getirdi. Olası bir Minsk Zirvesi’ne hazırlık amacı ile bugün Berlin’de bir araya gelen Alman, Fransız, Rus ve Ukraynalı diplomatların toplantısını da değinen Steinmeier, açık olan noktalar üzerinde en azından Minsk Zirvesi gerçekleşebilecek kadar anlaşma sağlanmasını umduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü yaptığı açıklamada, Minsk Zirvesi’ne katılması için bir dizi görüş ayrılığının giderilmesi gerektiği şartını dile getirmiş, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dimitri Peşkov da hiç kimsenin Putin ile bir ultimatom dili kullanarak konuşamayacağını ifade etmişti.