AB, yeni navigasyon sistemini kuruyor

T24 - Avrupa Birliği'nin Amerikan GPS sistemine alternatif olarak geliştirdiği 14 uyduluk Galileo projesi start aldı. 566 milyon euro bedelli ihaleyi Alman OHB firması kazandı.



Pek yakında Avrupa’yı bilim-kurgu filmlerindeki gibi bir gelecek bekliyor: Sürücüsüz traktörler geniş arazileri milimetrik ince hesapla bir baştan bir başa gübreleyebilecek. Ya da sürücüsüz çöp arabaları kentlerdeki çöp bidonlarını kendi saptayıp, zamandan tasarruf edecek. İşte Avrupa’nın uydu destekli yeni navigasyon sistemi Galileo çok uzaklarda değil, yakın bir zamanda, 2014’te bu ve buna benzer daha birçok işin otomatik olarak görülmesine yardımcı olacak.



Aslında tartışmalı olan ve ön testlerde hataları da saptanan Avrupa’nın prestij projesi Galileo'ya birçokları çoktan “doğmadan öldü” damgasını vurmuşlardı. Ama AB Komisyonu bu seslere kulak asmadan projeyi tamamlama komutunu verdi. Şimdiden 566 milyon Euro’ya mal olacağı tahmin edilen ve ABD’nin “GPS” sistemine rakip olacağı söylenen Galileo navigasyon sisteminin ihalesini Bremen’li OHB şirketi kazandı.



İki yılda 14 uydu

Avrupa Navigasyon Sistemi Galileo’ya bağlı ilk 14 uydunun iki yıl içinde üretilmesi planlanıyor. Orta ölçekli “OHB” şirketinin yönetim kurulu başkanı Marco Fuchs, tekliflerinin Almanya’nın dev uzay araştırmaları holdingi olan EADS’ten 100 milyon Euro daha düşük olduğunu söylüyor ve ekliyor:



“ Bu bizim için tabii ki bir övünç kaynağı. Zira biz EADS’ten çok daha küçük bir işletmeyiz. Ama uzay çalışmaları alanında Almanya olarak iddialıyız. İşletmemizde 1500 kişi çalışıyor. Yani Avrupa'da bu sektörde yine de büyük bir işletme sayılırız.”



Avrupa’da şimdiye kadar otomobil, gemi ve uçaklarda navigasyon sistemi olarak Amerikan “GPS” sistemi kullanılmaktaydı. AB, Galileo çerçevesinde şimdi toplam 32 uyduyu uzaya göndermek, böylece Amerikan “GPS” sistemine rakip olmak istiyor. Ancak bunu başaracağı kesinleşmiş değil.



Çin’le yarış

Aslında Galileo altı yıllık gecikmeyle start alıyor. Bu gecikmenin temelinde AB içinde projenin masrafları ve yetkiler konusundaki tartışmalar yatmaktaydı. Zaman kaybı nedeniyle rakip ülkelere üstünlük sağlama fırsatı da yitirilmiş oldu. Çin’in “Compüass”, Rusya’nın “Glonass” navigasyon sistemleri de start aşamasında. Amerikalılar ise daha iyi bir “GPS” sistemi planlıyor. Kısacası, navigasyon sistemi için aynı radyo frekanslarını kullanan Çin ve AB arasında zamana karşı frekans yakalama yarışı başlamış oluyor.



AB’nin Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Antonio Tajani, projenin her halde Avrupa için büyük önem taşıdığını vurguluyor: “Galileo, Avrupa’nın siyasi bağımsızlığının güvenceye alınmasına yardımcı olacak. Gerek önemi giderek artan teknolojik açıdan, gerekse ekonomik ve sosyal açıdan. Ayrıca güvenliğimiz için de önemli.”