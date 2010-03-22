AB yabancılardan boşanmayı kolaylaştıracak

T24 - AB bütünleşme süreci ‘uluslararası’ evliliklerin de artmasına yol açtı. Ancak boşanmada farklı hukukî düzenlemeler sorunlara yol açıyor. AB şimdi 'uluslararası' evliliklerde boşanmayı kolaylaştırmak için kolları sıvadı.



AB, farklı ülkelerden gelen ya da ülkeleri dışında yaşayan çiftlerin boşanmasını kolaylaştıracak adımlar atmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Viviane Reding, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle bu tür çiftlerin karmaşık hukuk süreçleri karşısında yalnız bırakılmamasını amaçladıklarını belirtti.



Reding, çiftlerin ülkelerden birinin medeni kanununda uzlaşamaması durumunda, çiftin yaşadığı ya da yaşamış olduğu ülkenin hukukunun geçerli olmasını planlıyor. Çiftlerin ikisinin de sözkonusu ülkeyi terketmiş olması durumunda ise boşanma dilekçesinin verildiği ülke hukukunun geçerli olması öngörülüyor.



Almanya boşanmalarda başı çekiyor



Avrupa Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi, farklı milletten çiftlerin hukuki belirsizlikler nedeniyle boşanamamasını ya da boşanmanın yükünün zayıf olan tarafın üstüne binmesini engellemek istediklerini kaydetti.



2007 yılında AB çapında bir milyon boşanma gerçekleştiğini belirten Reding, boşanmaların yüzde 13'ünü ‘uluslararası' evliliklerin oluşturduğuna dikkat çekti. Almanya ise 34 bin 100 boşanmayla farklı ülkelerden çiftlerin en çok boşandığı ülke oldu.



Avrupa Komisyonu daha önce de farklı uluslardan evliliklerde boşanmaya ortak kurallar getirilmesi için girişimde bulunmuş, ancak 2006 yılındaki girişim, liberal boşanma yasalarının kısıtlanmasını istemeyen İsveç'in vetosuna takılmıştı. Şu anki düzenleme, AB ülkelerinin boşanma ile ilgili yasalarına müdahale etmiyor, daha çok farklı uluslardan çiftlerin boşanmasında hangi mahkemenin yetkili olacağını düzenlemeyi amaçlıyor. Avrupa Komisyonu, Reding'in planını Çarşamba günü düzenlenecek oturumda oylayacak.