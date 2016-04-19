AB: Vize muafiyeti için Türkiye tüm koşullara uymalı

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği içinde vize muafiyeti uygulanabilmesi için Türkiye'nin AB ile vardığı anlaşmanın tüm koşullarını yerine getirmesi gerektiğini ve bu koşulların 'sulandırılmayacağını' söyledi.

Juncker, Avrupa Konseyi parlamenter asamblesinde yaptığı konuşmada, Avrupa'ya giden göçmen sayısının azaltılması için yapılan anlaşmanın şimdiden meyvelerini verdiğini söyledi.

Ancak vize konusunda "Komisyonun gelecek aylarda vize muafiyetini kabul edebilmesi için, Türkiye geriye kalan tüm koşulları yerine getirmelidir. Kriterler sulandırılmayacaktır" ifadesini kullandı.

Juncker'in bu sözleri, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AB'nin üzerine düşenleri yapmaması durumunda Türkiye'nin de taahhütlerine bağlı kalmayacağını söylemesini izliyor.

Fransa ziyareti öncesinde Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "Eğer AB gerekli adımları atmazsa tabii Türkiye’nin de atması gereken adımları atması beklenemez" diye konuştu.

AB - Türkiye anlaşması uyarınca, Türkiye 20 Mart tarihinden sonra Yunan adalarına ulaşan tüm göçmenleri geri almayı kabul etmiş, Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli karşılığında da, Türkiye'deki mülteci kamplarından bir Suriyelinin Avrupa'ya gönderilmesi üzerinde anlaşılmıştı.

Anlaşma kapsamında AB'nin Türkiye'ye vaat ettiği diğer konular ise üç ana başlıkta toplanıyordu:

- Haziran sonuna kadar Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerini vizesiz ziyaret etmesinin sağlanması

- Türkiye'ye mültecilerin bakımı için gelecek 3 yıl için 6 milyar euro kaynak verilmesi

- Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine hız verilmesi

Davutoğlu, uygulama süreci başlayan anlaşma için, "Ben bu aşamaya geldikten sonra bütün bu süreci geri döndürecek bir adımın AB tarafından ve AB üyesi ülkeler tarafından atılacağına ihtimal vermiyorum" dedi ve Brüksel'in vizesiz Avrupa için öne sürdüğü 75 şarttan sadece 17'siyle ilgili düzenleme gerektiğini ifade etti.

AB - Türkiye anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye'den Yunan adalarına giden göçmen sayısında azalma olduğu belirtiliyor.

Davutoğlu, o düzenlemelerin de Mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Davutoğlu'ndan önce konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Eğer AB sözünde durmazsa, biz de Geri Kabul Anlaşması dahil diğer anlaşmaları iptal ederiz" demişti.