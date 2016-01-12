AB ve NATO’dan dayanışma mesajı



AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikalarından sorumlu üyesi Johannes Hahn ve AB Güvenlik ve Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yaptığı ortak yazılı açıklamada, Sultanahmet'teki terör saldırıyla ilgili olarak taziye ve dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada Türkiye'nin bir kez daha bir terör saldırısının hedefi olduğu belirtilerek, kurbanların ailelerine içten taziye ve yaralılara acil şifa dilekleri iletildi. AB adına yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği ve Türkiye terörün her türüne karşı birlik ve dayanışma içindedir. Teröre karşı savaş, 29 Kasım 2015 tarihli AB-Türkiye zirvesi'nde de öncelik olarak tanınmıştır. İnsan hakları ve insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerimize tam saygı içinde bu konuda çabalarımızı yoğunlaştırmak zorundayız” denildi.

Johannes Hahn, Twitter mesajında ‘İstanbul'daki terör saldırısından dolayı derin şok içinde olduğunu' belirtti.

Sultanahmet saldırısıyla ilgili olarak NATO'dan da dayanışma mesajı geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kurbanların ailelerine en derin taziye dileklerini ilettiğini belirterek, düşüncelerinin yaralılar, Türk halkı ve terörden etkilenen diğer tüm milletlerle olduğunu kaydetti. Bu tür saldırılara hiçbir gerekçe gösterilemeyeceğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri, “Tüm NATO müttefikleri terörün her türüne karşı birlik ve dayanışma içindedir” ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Twitter‘dan şu paylaşımda bulundu: