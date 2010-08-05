-AB VE IMF'DEN YUNANİSTAN EKONOMİSİNE GEÇER NOT BRÜKSEL (A.A) - 05.08.2010 - Ağır borç krizi yaşayan ve iflas sınırına dayanan Yunanistan'a sıkı mali program karşılığında 3 yılda 110 milyar avro kredi taahhüdünde bulunan Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Atina'daki ilk denetimlerinde Yunan ekonomi yönetimine geçer not verdi. AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'nin ortaklaşa açıklamasında, Atina'ya gönderilen ortak heyetin son 2 haftadır süren denetimlerinde Yunanistan'ın niyet mektubundaki taahhütlerine bağlı kaldığının ve kemer sıkma programına güçlü bir başlangıç yaptığının görüldüğü belirtildi. "Buna karşın önemli tehditler ve riskler varlığını korumaktadır" denilen açıklamada, son enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde çıktığı belirtilerek kamu harcamalarına daha sıkı kontrol, vergi yönetiminin güçlendirilmesi ve bankaların yakından izlenmeye devam edilmesi istendi. Açıklamada, beklentilere uygun olarak daralmaya devam eden Yunan ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 2,5 küçüleceği tahmin edildi. Kemer sıkma programına kreditörlerin onayının ardından Yunanistan'ın 6,5 milyar avrosu Avro Bölgesi üyelerinin ikili kredilerinden ve 2,5 milyar avrosu IMF'den olmak üzere 9 milyar avroluk kredi dilimini gelecek ay kullanması bekleniyor. Yunanistan AB ve IMF'nin 110 milyar avroluk kredi paketi karşılığında, 2009 yılında ekonomik büyüklüğünün (gayri safi yurtiçi hasılasının) yüzde 13,6'sına karşılık gelen bütçe açığını 2014 yılı sonunda AB kriterlerine uygun şekilde yüzde 3 sınırının altına indirmeyi taahhüt etmişti.