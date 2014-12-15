AB ve ABD'den 14 Aralık operasyonuna eleştiri



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki 14 Aralık operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Psaki şunları söyledi: "Göründüğü kadarıyla Türk güvenlik yetkililerinin bu eylemlerinin hedefi mevcut Türk hükümetini eleştiren medya organizasyonları oldu. Basın özgürlüğü, adil yargılama süreci ve yargı bağımsızlığı sağlıklı demokrasiler için kritik öneme sahiptir."

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'dan yapılan ortak açıklamada, 14 Aralık operasyonunun Avrupa'nın basın özgürlüğü değerleri ile uyumlu olmadığı" belirtildi. Açıklamada, AB'ye üye adaylığının hukuk devleti ve temel haklara eksiksiz uyulmasını öngördüğüne dikkat çekildi. Türkiye'nin üye adaylığı 1999'da kabul edilirken 2005'te müzakerelere geçildi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de 14 Aralık operasyonunu eleştirdi. Özdemir, operasyonu, Türkiye'nin Avrupa ve demokrasiden uzaklaştığını ortaya koyan yeni bir işaret olarak niteledi.