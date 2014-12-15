T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB ve ABD'den 14 Aralık operasyonuna eleştiri

14 Aralık operasyonu Washington ve Brüksel'de de yankı buldu. Gelen ilk tepkilerde hükümetin tutumu eleştirildi.

15 Aralık 2014 11:11


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki 14 Aralık operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Psaki şunları söyledi: "Göründüğü kadarıyla Türk güvenlik yetkililerinin bu eylemlerinin hedefi mevcut Türk hükümetini eleştiren medya organizasyonları oldu. Basın özgürlüğü, adil yargılama süreci ve yargı bağımsızlığı sağlıklı demokrasiler için kritik öneme sahiptir."

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'dan yapılan ortak açıklamada, 14 Aralık operasyonunun Avrupa'nın basın özgürlüğü değerleri ile uyumlu olmadığı" belirtildi. Açıklamada, AB'ye üye adaylığının hukuk devleti ve temel haklara eksiksiz uyulmasını öngördüğüne dikkat çekildi. Türkiye'nin üye adaylığı 1999'da kabul edilirken 2005'te müzakerelere geçildi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de 14 Aralık operasyonunu eleştirdi. Özdemir, operasyonu, Türkiye'nin Avrupa ve demokrasiden uzaklaştığını ortaya koyan yeni bir işaret olarak niteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AralıkWashingtonBrükselDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen PsakiTürkDışişleri Yüksek Temsilcisi Federica MogheriniAvrupa KomisyonuJohannes HahnAvrupaPartisi Eş Başkanı CemTürkiye AvrupaDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24