AB ve ABD, Ukrayna'daki durumun yakın zamanda bitmeyeceğini öngörüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının yakın zamanda bitmeyeceğini öngördüklerini, Rusya'ya verilen karşılığın sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Blinken ile görüştü.

Görüşme öncesinde basına açıklama yapan von der Leyen, "Bu çatışmanın sonunun uzak olduğunu biliyoruz. Açık olmak gerekirse Putin başlattığı savaşı durdurmazsa daha ciddi önlemler almaya hazırız." dedi.

AB ve ABD'nin Ukrayna'nın cesur halkının ve kararlı liderliğinin yanında olmaya devam edeceğine işaret eden von der Leyen, "Ukrayna'da ortaya çıkan insani felaketin boyutu bizi gerçekten endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Avrupa’da geçen yüzyılın en karanlık günlerinden bu yana görülmemiş ölçekte yıkım ve yerinden edilme yaşandığını belirterek, Ukrayna'nın her yerine insani yardım ulaşabilmesi ve sivillerin kuşatma altındaki şehirlerden çıkmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu durum yakında bitmeyebilir"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında AB ülkelerinin çok kısa sürede bir araya gelerek harekete geçtiğini dile getiren Blinken, "Hiç kimsenin birkaç hafta önce mümkün görmediği şeyler şu anda gerçeğe dönüşmüş durumda." dedi.

AB'nin birlik içinde hareket ettiğini, AB ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin olarak, "Maalesef, trajik ve korkunç şekilde bu durum yakında bitmeyebilir. Bu nedenle gösterdiğimiz çabaları devam ettirmek zorundayız. Bunları güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Anthony Blinken, Ukrayna'ya saldırdığı için Rusya'ya verilen karşılığı savaş bitene, Rus güçleri çekilene ve Ukrayna bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanana kadar sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.