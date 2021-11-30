AB, Uygurlara baskı uyguladığı gerekçesiyle Çin'e karşı alınan yaptırım kararını uzattı

AB, Çin'in Uygurlara yaptığı baskıya tepki olarak yaptırım kararının uzatıldığını duyurdu. Avrupa Birliği dört Çinli diplomat ve bir Çin merkezli şirketi kara listeye aldı. Önümüzdeki ayın başlarında resmen kabul edilecek olan karar, Aralık 2020'nin sonlarında imzalanan Çin-AB yatırım anlaşmasını tehlikeye atmasına rağmen alındı.

AB, üst düzey bir güvenlik direktörü de dahil olmak üzere dört Çinli yetkiliyi, Çin'in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlalleri suçlamaları nedeniyle Mart ayında yaptırım listesine ekledi. Pekin, Avrupalılara kendi yaptırımlarıyla karşılık verdi.

"Uygurlara yönelik büyük çaplı keyfi gözaltılar ve aşağılayıcı muamele"

AB'nin Çin'e yönelik yaptırımları, Tiananmen Meydanı'ndaki demokrasi yanlısı gösterilere rejimin yaptığı baskının ardından 1989'da AB'nin silah ambargosu uygulamasından bu yana ilk önemli "kısıtlayıcı önlem" oldu.

AB'nin kara listeye aldığı isimler arasında kuzeybatı Çin'de Müslüman Uygurları toplu olarak tutuklamakla suçlanan Sincan Kamu Güvenliği Bürosu müdürü Chen Mingguo da yer alıyor. AB, Chen'in ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğunu söyledi.

AB, yaptırım kararının gerekçesi olarak ise, "Uygurlara yönelik büyük çaplı keyfi gözaltılar ve aşağılayıcı muamele" olduğunu açıkladı.

Çin'in AB Büyükelçisi Zhang Ming, AB ile uzun süren müzakerelerin ardından, "Avrupa tarafının neden olduğu engeller" nedeniyle yatırım anlaşmasının tehlikede olduğunu söyledi.