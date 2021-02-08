AB üyesi Macaristan, Rus Koronavirüs aşısı Sputnik-V'ye kullanım onayı verdi

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Macaristan, Rus yapımı Koronavirüs aşısı Sputnik-V'ye kullanım onayı verdi. Hükûmet, mevcut olarak ellerinde 40 bin doz Sputnik-V aşısı bulunduğunu bildirdi.

Sağlıktan da sorumlu olan İnsan Kaynakları Bakanı Miklos Kasler, resmi test sürecinin tamamlandığını ve artık Sputnik-V'nin kullanılabileceğini açıkladı.

Hükûmet, salı günü 40 bin doz aşının kendilerine teslim edildiğini bildirmişti. Macaristan, Sputnik-V'yi kullanan ilk AB ülkesi olacak. Rusya, Macaristan'a önümüzdeki 3 ay içerisinde 2 milyon doz aşı yollayacak.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Lancet'te yayımlanan Faz 3 sonuçlarında etkinlik oranının yüzde 91.6 olduğu görüldü.