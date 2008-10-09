AB üyeliği düğün gibi hazırlığa devam edin

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ziyaret ettiği Finlandiya’da Cumhurbaşkanı Tarja Halonen’le ortak basın toplantısı düzenledi.



Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği desteğe teşekkür eden Gül, şöyle konuştu: "AB adaylığımız 1999’da burada ilan edildi. Türkiye şimdi üyelik sürecinde müzakereleri güçlü şekilde devam ettirme arzusundadır. Bu süreç köklü reformların yapıldığı bir süreçtir ve böyle devam edecektir.

Bu süreç, Türkiye’nin dönüşüm sürecidir." Halonen de, Türkiye’nin gerçekleştirdiği reformların AB üyelik sürecini kolaylaştıracağını belirterek, "Finlandiya, Türkiye’nin AB yolundaki sorunları ortadan kaldırıp bir an önce üye olmasını arzulamaktadır" diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkileri hakkında ise Türkiye’nin üyelik kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini söyleyen ve AB üyeliğini düğüne benzeten Halonen, "Helsinki’de nişan olmuştu. Düğün için çalışmalara kararlılıkla devam edilmeli. Kızı alırsanız amcalarını ve erkek kardeşlerini de kabul etmelisiniz" dedi.



Helsinki sokaklarında



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Helsinki’de Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen tarafından resmi törenle karşılandı. Gül ve Halonen daha sonra Cumhurbaşkanlığı sarayının balkonuna çıkarak halkı selamladı. Gül ardından, Helsinki Kent Konseyi’nin onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı. Gül ve Halonen basın toplantısından sonra eşleriyle Belediye Başkanlığı’na yürüyerek gitti.

