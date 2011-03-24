-AB ÜLKELERİNİN BÜYÜKELÇİLERİNE VİZE İHTARNAMESİ ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Dünya Mağdurlar Derneği Başkanı avukat Yunus Akyol, Türk vatandaşlarına vize uygulayan Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara'daki Büyükelçilerine faks ve elektronik posta yoluyla ihtarname gönderdiğini bildirdi. İhtarnamede, AB'ye üye ülkelerin en son ve en yüksek yargı merci olan Avrupa Toplulukları Adalet Divanınca (ATAD) Türk vatandaşlarının vizesiz olarak AB ülkelerinde seyahat edebilmesi, çalışma ve oturma müsaadeleri alabilmeleri hakkında bugüne kadar onlarca karar verdiğine dikkati çeken Akyol, bu kararlarda özetle, 1 Ocak 1973 tarihli Türkiye ile AB arasında imzalanan Katma Protokole atıfta bulunarak, AB ülkelerinin, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarının oturum ve çalışma müsaadesi kısıtlamalarının uluslararası hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil ettiğinin tespit edildiğini vurguladı. Akyol, ihtarnamesinde şu ifadelere yer verdi; "ATAD'ın istikrar bulmuş bu kararlarının AB'ye üye ülkeler tarafından tartışmasız ve ivedilikle uygulanması gerekirken bugüne kadar uluslararası hukuk ile uluslararası sözleşmelere direnir biçimde vize uygulamalarına ve diğer sınırlandırmalara devam edilmesi tarafımızca ilkesizlik, ayrımcılık, ahde vefasızlık hukuk ve adalet tanımazlık olarak değerlendirilmektedir. Açıklanan ATAD kararları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarını kaldırmanızı aksi halde ülkenizin devlet başkanı, başbakanı, içişleri bakanı başta olmak üzere bu haksız, adaletsiz ve hukuka aykırı uygulamayı yapan yetkili ve sorumlu tüm yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı, maddi ve manevi tazminat davaları açacağımızı, ulusal ve uluslararası düzeyde kampanyalar başlatarak ülkenizin yöneticilerinin hukuk tanımazlığını teşhir edeceğimizi ihtaren bildiririm." -VİZESİZ GİRİŞ EYLEMİ DE YAPACAK- Yunus Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Anlaşması ve Katma Protokollere rağmen 1980 sonrası AB'nin vize uygulanacak ülke vatandaşları arasına Türkiye'yi de aldığına işaret ederek, birincil mevzuat ikincil mevzuata aykırı olamayacağı için bunun hukuki olarak geçerli olmadığını kaydetti. Akyol, bu konuya dikkati çekmek için başka eylemler de yapacağını belirtti. Gelecek günlerde Almanya, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerine vizesiz girmeye çalışacağını söyleyen Akyol, Katma protokol ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı kararlarına göre kendisinden vize istenmemesi gerektiğini belirtti. Bu ülkelere giriş yapamadığı takdirde bu ülkelerdeki avukat arkadaşları aracılığıyla mahkemelerine yürütmeyi durdurma talepli dava açacağını ve geri dönüşü reddedeceğini açıklayan Akyol, açacağı tazminat davası ile beraber ülke yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.