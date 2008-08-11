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Sağlık

AB ülkelerinde 200 bin kişi yanlış ilaç kurbanı

AB ülkelerinde her yıl 200 bine yakın kişinin yanlış ilaç kullanarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

11 Ağustos 2008 03:00

AB ülkelerinde her yıl 200 bine yakın kişinin yanlış ilaç kullanarak yaşamını yitirdiği, tedavi sırasındaki ihmallerin de çok sayıda ölüme neden olduğu açıklandı.

AB Eczacılık Grubu (PGEU) tarafından yapılan açıklamaya göre, normal koşullarda tedavi amacıyla kendilerine verilen ilaçları gereken itinayla kullanmayan ve bu nedenle ölen Avrupalıların sayısı yılda 194 bin 500 olarak belirlendi.
PGEU, bu kişilerin "yanlış ilaç almak", "ilaçları yanlış kullanmak", "aşırı dozda ilaç içmek" veya "ilaçların yan tesirleri" gibi nedenlerle hayatlarını kaybettiklerini bildirdi.

Öte yandan, hastaların yüzde 20 ila 30'unun tedavi sürecinde doktorların tavsiye ve önerilerini tam olarak izlemediğinin belirtildiği raporda, kolesterolü yüksek bulunan kişilerin yarısının ilaçlarını sürekli ve düzenli almadığı, astım hastalarının yarısının tedavi görmediği, AİDS hastalarının yüzde 30'unun gereken tedavi yöntem ve önlemlerini izlemediği belirtildi.
PGEU raporunda, hastanelerde ve eczanelerde yanlış ilaç verilmesinin de ölümlere neden olduğu kaydedildi.

(AA)

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