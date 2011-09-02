AB ülkeleri Suriye'den petrol alımını kesti

T24 - Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Suriye'den yapılan petrol ve petrol ürünleri ithalatını kesme kararı aldı. AB yetkilileri, bu kararın, AB dışişleri bakanlarının Polonya'daki toplantısında alındığını açıkladı.







Beşşar Esad yönetimi üzerindeki ekonomik baskıyı artırma amacı taşıyan petrol ambargosu, yaptırımları giderek yoğunlaştıran AB için önemli bir adım anlamına geliyor. AB, ABD ve diğer batılı ülkelerle birlikte, Esad'ın ülkede 5 aydır devam eden protestolara karşı takındığı sert tutumdan vazgeçmesi ve yönetimi bırakmasını istiyor.



AB'nin bugün aldığı kararla birlikte, Suriye'nin AB ülkelerine ham petrol ihracatı yarın yasaklanacak. Ancak, devam eden sözleşmelerdeki şartların 15 Kasım'a kadar yerine getirilmesi gerekecek. AB ayrıca, varlıklarını dondurduğu ve seyahat yasağı koyduğu Suriyeli kurumların ve kişilerin listesini de genişletti. Avrupalılar, bir banka da dahil olmak üzere birçok yeni Suriye şirketiyle iş yapılmasını engelledi. AB'nin, varlıklarını dondurduğu ve seyahat yasağı koyduğu listeye 3 kurum ve 4 Suriyeli ismin daha eklendiği bildirildi.



AB, daha önce Avrupalıların çok sayıda Suriye kamu kurumu ve askeri bağlantısı olan firmalarla iş yapmasını yasaklamıştı. AB'nin yeni girişimleri, ilk kez Suriye sanayisini hedef alıyor.



AB dışişleri bakanlarının toplantısının yapıldığı Polonya'da konuşan ev sahibi ülke Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "Esad, kendi ülkesinde katliam yapıyor" dedi. Sikorski, uluslararası camianın Esad'dan beklentisinin iktidarı bırakması olduğunu kaydetti.



AB'li diplomatlar, yeni yaptırımların önümüzdeki hafta uygulanmaya başlayacağını söyledi.





