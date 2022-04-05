AB ülkeleri son 48 saatte 120'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etti

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği ülkeleri, Buça'da sokaklarda sivil cesetlerinin olduğuna dair fotoğrafların yayımlanmasının ardından son 48 saatte 120'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Miao, salı günü Berlin'de İtalyan Rai televizyonuna yaptığı açıklamada 30 Rus diplomatı "ulusal güvenlik gerekçeleri" ile sınır dışı ettiklerini bildirdi.

Pazartesi günü de Fransa 35; Almanya da 40 Rus diplomatı ülkelerine göndermişti.

Litvanya, pazartesi günü "Rusya'nın saldırganlığı" ve "Buça'daki korkunç katliam" nedeniyle Rusya'nın büyükelçisini sınır dışı edeceklerini bildirmişti.

Salı günü İtalya'nın yanı sıra İsveç ülkede "yasa dışı operasyonlar yürüttükleri" gerekçesiyle 3 Rus diplomatı; Danimarka da casuslukla suçladığı 15 'Rus istihbarat memurunu' sınır dışı ettiklerini duyurdu.

AFP'nin verilerine göre AB ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 230'dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etti.