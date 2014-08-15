AB ülkeleri peşmergeye silah gönderecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları, cuma günü Brüksel'de bir araya gelerek, üye ülkelerin IŞİD ile savaşan peşmergeye silah yardımı yapabileceği konusunda görüş birliğine vardı.

Al Jazeera'nin haberine göre, 28 ülkenin bakanlarının katıldığı ve üç saatten fazla süren toplantıda, özellikle Fransa'nın kabul edilmesini istediği bir konu olan AB'nin Irak'a toplu halde silah göndermesinde anlaşılamadı. Ancak ülkelerin bireysel olarak, Irak hükümetiyle de anlaştıktan sonra, IŞİD ile savaşan Kürtlere silah göndermesinde bir sakınca olmadığı görüşüne varıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Brüksel'deki toplantının ardından gazetecilerin ne kadar silah gönderileceği sorusuna, "Yasal ve siyasi olarak mümkün olan en fazla miktarda" şeklinde yanıt verdi. Alman hükümetinin bu konudaki kararı, Steinmeier'ın bu haftasonu yapacağıı Irak ziyaretinin ardından belli olacak.

Avusturya'nın endişesi silahların yanlış kişilerin eline geçmesi

Silah gönderilmesi kararına karşı çıkan ülkelerden biri olan Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, gönderilecek silahların yanlış kişilerin eline geçmesinden endişe duyduklarını dile getirdi ve temkinli olma çağrısı yaptı.

Bakanlar ayrıca Suriye ve Irak'ta insan hakları ihlallerinin acilen soruşturulması gerektiğini, 'insanlığa karşı suçlar' kapsamında ihlaller yaşanmış olabileceğini ifade ettiler.

Silah gönderecek ülkeler arasında İngiltere de var

İngiltere Başbakanı David Cameron’un sözcüsü, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) talep etmesi durumunda, hükümetin IŞİD’e karşı savaşan peşmerge güçlerine silah yardımı yapmayı ciddi biçimde düşündüğünü söyledi. Sözcü, 'Eğer Kürtler talepte bulunursa, bu durumu olumu bir biçimde ele alacağız. Biz bu seçeneğe açığız’ dedi.

Almanya yardımları Türkiye üzerinden gönderecek

Almanya Savunma Bakanlığı, cuma günü dört nakliye uçağı ile Türkiye üzerinden Erbil’e 36 ton tıbbi ve gıda yardımı göndereceğini açıklamıştı. Hafta başında konuşan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ayrıca zırhlı araçlar, miğferler ve çelik yelekler de gönderebileceklerini söylemişti.

"IŞİD’in ilerleyişine karşı duranlara yardım etmenin uluslararası toplumun bir görevi olduğunu" söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, silah yardımı konusunda gerekli görülürse "yasanın esnetilebileceğinin" mesajını vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ‘Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Başkanı Mesut Barzani’nin ricasına yanıt olarak silah desteğinin en kısa sürede yapılacağını’ aktarmıştı.