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Dünya

AB uçuşlara yeni düzenlemeler getiriyor

Avrupa Birliği, yanardağ faaliyetlerini izleyen dönemlerde uçuşa yasak bölgelerin belirlenmesi konusunda yeni kurallar getirmek için harekete geçmeye karar verdi.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- İzlanda'da Eyyafyallayöküll yanardağının kül püskürtmesinin ardından Avrupa ülkelerinin hava ulaşımında farklı uygulamalara gitmesi büyük bir karışıklığa yol açmış, milyonlarca yolcu günlerce havaalanlarında mahsur kalmıştı.


Günler süren havaalanlarındaki kaos nedeniyle havayolu şirketleri 2 milyar dolar zarara uğradıklarını bildirirken, birçok havayolu şirketi, uçuş yasaklarının gereksiz olduğunu savundu. Avrupa Birliği'nin hava ulaşım yetkilileri, yaşanan sıkıntıların yeniden ortaya çıkmaması için Amerika ve Kanada'da uygulanan kuralların uygulanması için çalışma başlattı. Üzerinde çalışılan projeye göre, kül bulutlarının 190 kilometre yakınına kadar olan hava sahası uçuşa kapatılacak. 10 bin metrenin üzerine savrulan volkanik küllerin, jet türbinlerinin durmasına yol açacak kadar tehlikeli olduğu bildirildi. (Cnntürk)

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