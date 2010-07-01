'AB Türkiye'yi reddetmenin sonuçlarını tartmalı'

T24- Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri sıkıntıya giren ve müzakerelerde pek de bir ilerleme sağlayamayan Türkiye Avrupa Birliği'ne dün, adaylığının reddedilmesinin bedelini düşünmesi çağrısında bulundu.



Uluslararası haber ajansı Reuters'tan Justyna Pawlak, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini bir analizle masaya yatırdı. İşte Pawlak'ın analizi:



Laik ancak nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülke, başlıca AB ülkelerinin muhalefetinin yanı sıra demokratik reformları hızlandıramaması ve Kıbrıs ile ilişkileri onaramaması nedeniyle beş yıl önce katılım müzakerelerine başladığından beri çok yavaş bir ilerleme kaydetti.





Ankara, "bölümler" olarak bilinen 35 politika alanını kapsayan müzakerelerin yavaşlığından duyduğu hüsranı ifade etti ve AB'nin Birliğin dış politika hedefleri açısından arz ettiği önemi kabul etmesi gerektiğini belirtti.



Türkiye'nin Başmüzakerecisi Egemen Bağış, AB yetkilileriyle gıda güvenliği ve hayvan sağlığı kuralları konusundaki görüşmelerin başlaması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'yi dışarıda bırakmanın bedeli hakkında düşünme zamanıdır." dedi.



AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Stefan Füle, Türkiye'nin hayal kırıklığına değinmeyerek dünkü hamlenin "AB'nin ilerleme sağlama kararlılığının somut bir delili olduğunu" söyledi.





Ancak Ankara'nın reformları hızlandırması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Fule, "Bu hem AB hem de Türkiye için bir güvenilirlik meselesi." dedi.



Kıbrıs, Akdeniz adasının sadece Ankara'nın tanıdığı kuzey kesimi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bazı bölümlerin açılmasını engelliyor.





SİYASİ DİRENÇ





Türkiye ayrıca, Fransa ve Almanya başta olmak üzere, kültürel farklılıkların ülkenin Birlikle bütünleşmesini çok zorlaştıracağını ileri süren bazı AB muhaliflerinin direnişiyle de karşı karşıya.



Britanya ve İsveç'in başını çektiği Türkiye destekçileri ise AB'nin Türkiye'nin OrtaDoğu'daki aracılık rolünden faydalanabileceğini ve enerji tedarik rotalarının emniyet altına alınmasında iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirtiyor.





ABD Savunma Bakanı Robert Gates bu ay Türkiye'nin AB emellerinin reddedilmesinin ülkeyi Batı'dan uzaklaştırıp Doğu'ya itiyor olabileceğini söyledi. Gates'in söz konusu yorumu, Brüksel ve Ankara'nın tepkisini çekti.



Madrid'in altı aylık dönem başkanlığının son gününde dünkü görüşmelere başkanlık eden İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, önümüzdeki aylarda daha fazla bölümün açılmasını beklediğini söyledi ve "AB'nin geneli Türkiye'nin üyeliğinden yanadır." dedi.