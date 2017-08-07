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Dünya

AB Türkiye’ye üyelik fonunu vermeyecek

"AB'nin 4.3 milyar euro'luk üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmüyorum"

07 Ağustos 2017 20:28

AB Bütçe Komisyonu Komiseri, Türkiye'deki siyasi gelişmelere dikkat çekerek, AB'nin üyeliğe hazırlık için ayrılan fonu Türkiye'ye vermeyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakerelerinde yaşanan kriz, müzakereler kapsamında Türkiye’ye yapılması planlanan hazırlık yardımını da tehlikeye attı.

Almanya'da yayımlanan Bild gazetesine konuşan AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Türkiye'ye 2020 yılına kadar ödenmesi planlanan 4.3 milyar euro'luk üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini söyledi.

Bu fonun, Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştıracak projeler geliştirmek için ayrıldığına dikkat çeken Oettinger, Türkiye’deki siyasi gelişmelerin bunun tam tersi yönde olduğunu belirtti.

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