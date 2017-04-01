AB Türkiye’deki mültecilere yardımı sürdürüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye’deki mültecilere yardım programını yeni projelerle sürdürüyor. Türkiye’deki Mülteciler için Avrupa Birliği (AB) Mali Yardım programı idari komitesinin toplantısı cuma günü Brüksel’de yapıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) mart ayının ortasında başlatılan 34 milyon euro tutarındaki eğitim projesi ele alındı. Eğitim için Şartlı Nakit Transferi (Conditional Cash Transfer for Education) projesi mülteci çocukların eğitim alabilmesi için ailelerine mali yardım yapılmasını hedefliyor. UNICEF'in verilerine göre, Türkiye’deki yaklaşık 3 milyon Suriyeli mülteciden 1milyon 300 binini çocuklar oluşturuyor.

Toplantıda ele alınan yeni projelerden biri de Amsterdam merkezli sivil toplum kuruluşu Spark tarafından hayata geçirildi. 5 milyon euroluk projede, 484 Suriyeli gence yüksek eğitim bursu verilmesi öngörülüyor.

AB'nin Türkiye'deki mültecilere yardım programı çerçevesinde ayrıca tıbbi yardıma odaklanan 25 milyon euroluk dört yeni proje daha uygulanmaya başladı. Yeni başlanan 16 milyon 500 bin euro tutarındaki üç proje ise özellikle korunmaya muhtaç olan mültecileri hedefliyor.

"AB Suriyeli mültecilerin en önemli desteği"

AB Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, AB’nin Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için temel ihtiyaçların karşılanması ve eğitim gibi alanlarda en önemli desteklerden biri olduğunu ifade etti. “Bu yardımlar sayesinde mültecilerin Türk toplumuna aktif bir rol oynayabilecek duruma geleceğini” belirten Hahn, bu yardımların aynı zamanda mülteciler ve onları kabul eden Türkiye için verilen desteği gösterdiği söyledi.

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hristos Stylianides ise özellikle eğitim alanında yapılan yardımların önemine dikkat çekerek "Ancak bu şekilde bir kuşağın kaybolması engellenebilir” şeklinde konuştu. Stylianides, mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bugüne kadar yaklaşık 400 bin mülteciye Kızılay Kart dağıtıldığını hatırlattı.

AB'nin Türkiye'deki mültecilere yardım programı kapsamında 46 proje uygulanıyor. Toplam 1,5 milyar euro bütçesi olan bu projeler için yaklaşık 777 milyon euro ödeme yapıldı. Programda, 2016-2017 yılları için 3 milyar euroluk bütçe öngörülüyor.

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DW/JD/BW