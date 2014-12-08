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Dünya

AB, Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü konusunda endişeli

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü ve kadının toplumdaki rolüne dair endişeler olduğunu söyledi

08 Aralık 2014 23:17

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Suriye krizinin çözümünde Türkiye'nin daha olumlu rol oynayabileceğini ve IŞİD'e karşı bölgede birlikte hareket edilmesi önerisinde bulunduğunu söyledi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn ve Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides bugün Ankara’daki temaslarının ardından Gaziantep’teki sığınmacı kampı ziyaretleri öncesinde AB Delegasyonu binasında bir basın toplantısı düzenlediler.

Mogherini, ziyaretlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis ziyaretine alternatif bir ziyaret olarak yorumlanmaması gerektiğini belirterek şu mesajları verdi:

“Suriye konusunda bugün burada görüşmeler yapabilmiş olabilmemiz iyi. Mevcut koşulların farkındayız. Manevra alanımızın ne olduğunu biliyoruz. IŞİD’le mücadele konusunu konuşurken, Suriye rejimindeki geçiş konusunu ele almamak mümkün değil.

 

'İfade ve medya özgürlüğüne yönelik ciddi endişeler var'

 

Yeni fasılların açılması beklentisi var. Bu da düşünülebilir. Hukukun üstünlüğü, temel haklar, ifade ve medya özgürlüğüne yönelik Türkiye’deki duruma dair endişeler var. Bir takım ileri adımların atılması gerekiyor. Bu nedenle bu basın toplantısını düzenledik. Bu açık bir mesajdır. Sayın Selahattin Demirtaş ile görüştüm. Sadece partisinin vizyonu değil, Kürt barış sürecine dair de görüştük.

AB barış sürecini tamamen desteklemektedir. Bölge için çok önemli bir süreç. Biz dış politika ve güvenlik politikalarının yakınlaştırılmasını ararız. Çevrede çok istikrarsız ortamlar görüyoruz. Buradaki dış politikada aynı hiza ya da koordinasyona gittiğimiz konularda artış gerekmektedir.

 

'İnanç özgürlüğü değerlerimizden biri'

 

(Milli Eğitim Şura’sıyla gündeme gelen din dersi tartışmalarına ilişkin) Bazı taraflar Avrupa değerlerini ön plana çıkarırken, diğer taraflar çıkarmayabiliyor. Ama Avrupa değerleri ile tam uyum olması gerekiyor. Değerlerimizden biri de inanç özgürlüğü."

 

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