AB-Türkiye zirvesinin yapılacağı tarih belli oldu

Türkiye ve AB arsındaki zirve, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek.

AB'den yapılan açıklamada, Türkiye ile AB zirvesinin 26 Mart'ta Varna'da yapılacağı bildirildi. Zirveye Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp’in haberine göre mektupta, toplantının 26 Mart’ta, Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılacağı belirtildi. Tusk ve Juncker’in, zirve yerine “liderler toplantısı” ifadelerini kullandığı toplantı, çalışma nitelikli akşam yemeği formatında yapılacak.

Erdoğan’a gönderilen davet mektubunda, toplantının AB Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde yapılacağı kaydedildi. Toplantıda, karşılıklı çıkar alanlarındaki konuların ve Türkiye’deki son gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi. Tusk ve Juncker, Türkiye’deki gelişmeler bağlamında ele alınacak konuları ise hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler olarak sıraladı.

AB Bakanı Ömer Çelik, geçtiğimiz ay Brüksel'de gerçekleştirdiği temaslarının ardından ''AB-Türkiye zirvesinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledik. Mart gibi bir tarih güçlü şekilde konuşulmaya başlandı. Türkiye ile AB arasındaki yakınlaşma pek çok krizin çözümünde olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu zirve bir an evvel yapılacaktır. Bundan sonrasını nasıl planlayacağız açıkça ortaya konulmalıdır. Bu zirveye hazırlığımız var" açıklamasında bulunmuştu.